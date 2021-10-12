Легенду покера продолжают дразнить: Хельмут вылетел из третьей финалки на WSOP

Рекордсмен Мировой серии покера Фил Хельмут неустанно приближается к своему 16-му браслету. 6-е, 5-е, а теперь 4-е место на нынешнем покерном фестивале.

На WSOP 2021 американец играет практически нон-стоп и не перебирает дисциплины. Попав в призы в турнирах по H.O.R.S.E, Dealer's Choice и Омахе Хай-Лоу, Хельмут зажигал и в ивенте по 7-карточному Стаду.

Читайте также: Развязка Кубка Украины по онлайн-покеру более 6 000 000 гривен и главные турниры Main Event

Рискнуть 10 000 долларами отважилось 62 игрока, из них лишь 10 завершили выступление не с пустыми руками. Настоящим украшением турнира стал финальный стол, где собрались 4 владельца браслетов WSOP и представитель "Зала славы покера" Джек МакКлелланд.

Для известного турнирного директора выступление завершилось на пятом месте – 40 284 долларов призовых. Вслед за МакКлелландом соперники провожали Фила Хельмута – 54 730 долларов. Тем не менее, Poker Brat демонстрирует едва ли не лучшие результаты на нынешнем WSOP среди покерного бомонда. В активе Хельмута уже 4 ITM и 3 финальных стола.



Чемпион турнира Энтони Зенно / фото PokerNews

Энтони Зенно зато уже на первой своей финалке на нынешнем WSOP оформил титул. Американец положил в карман 182 872 долларов призовых и примерил свой третий золотой браслет Мировой серии.