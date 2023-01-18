Легендарный покерист 63-летний Эрик Сайдел остановился в шаге от трофея на PokerGO Cup

Нестареющего ветерана в хедз-апе остановил начинающий хайроллер Энтони Ху. Молодой американец претендует на звание лучшего игрока серии PokerGO Cup.

На PokerGO Cup хайроллеры перешли к более дорогим турнирам. После четырёх стартовых событий с бай-ином 10 000 долларов, участники определили чемпиона в турнире за 15 000 долларов.

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В который раз удивить покерную общественность мог Эрик Сайдел. 63-покерист оказался за финальным столом в компании молодых игроков. Чип-лидер и будущий чемпион Энтони Ху не оставил соперникам ни единого шанса.

С самого начала он выиграл важное выставление с АК против пары карманных дам Джереми Осмуса. Дальше молодой хайроллер расправился с Брайаном Кимом и Арамом Зобьяном. Но и на этом американец не остановился. Дилан ДеСтефано также пострадал от руки Энтони Ху.

Противостояние с Эриком Сайделом было интересным, хоть и закончилось кулерной раздачей. Только Эрику практически удалось выровнять стеки, как ему сдали пару десяток, а сопернику – семёрки. На флопе пришла та самая семёрка, которую "прочитать" опытному игроку было практически нереально. Ху одержал победу, забрав главный приз 268 800 долларов. Сайдел получил 176 400 долларов.

Энтони Ху / Фото pgt.com

Начинающий хайроллер стал известен широкой аудитории совсем недавно. В предыдущем турнире PokerGO Cup он также играл в хедз-апе, уступив Джастину Салибе. Теперь молодой американец оказался на вершине таблицы лидеров серии с 454 очками. У него 3 ITM на общую сумму 454 200 долларов призовых.