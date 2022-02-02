Легендарный Майк Матусов обзавелся собственным покерным клубом

Скандальный покерист, который неплохо выступил на последнем WSOP, вместе с друзьями решил вложиться в покупку Poker House Dallas. Сумма сделки не сообщается.

За минувший год в Далласе закрылись сразу несколько покерных клубов, за счёт чего после сокращения ковидных ограничений активность игроков и прибыль в остальных заведениях выросли.

Актуально Миссия выполнима: выигрывайте до 25 000 гривен в Windfall-турнирах на PokerMatch

Ситуацию в свои руки решил взять Майк Матусов. Это один из самых узнаваемых покеристов в мире, который известен своей прямотой и острыми высказываниями в адрес других игроков, в связи с чем давно получил прозвище "The Mouth" (рот).

Под его руководством Poker House Dallas заработал на прошлой неделе. В сети сразу появились фото обновленного рума.

Poker House Dallas / Фото assopoker.com

Пока наиболее активно там играют кэш на лимитах 1/2 доллара в Холдеме и Омахе. Повысить интерес к своему руму Матусов попытается благодаря февральскому турниру с призовым фондом 250 000 долларов.