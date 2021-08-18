Легендарный Эрик Сайдел выиграл девятый браслет WSOP и заработал почти 1 000 000 долларов

61-летний американец Эрик Сайдел лишний раз доказал свое место в пантеоне самых сильных покеристов в истории.

Сайдел стал чемпионом турнира хайроллеров с бай-ином 10 тысяч долларов в рамках WSOP Online. Этот браслет Мировой серии стал уже девятым в карьере Эрика, при этом первый из них он выиграл еще 29 лет назад!

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По количеству трофеев WSOP Сайдел сравнялся с Джонни Моссом. Больше браслетов выигрывали только Дойл Брансон, Джонни Чен, Фил Айви – по 10, и Фил Хельмут – 15.

Возвращаясь к турниру хайроллеров, то он собрал 624 входа – почти без исключения в нем играли топовые профессионалы, что делает победу Сайдела еще более впечатляющей. Эрик – один из немногих представителей старой школы покера, которым сегодня удается на равных противостоять молодежи. К тому же "дедушка" потратил на этот турнир только один вход, а, например, его соперник в хедз-апе уругваец Франциско Бенитес – аж 9!

При этом именно Бенитес вышел в хедз-ап, превосходя Сайдела по количеству фишек в 5 раз. Но фортуна в этот день была полностью на стороне американца. В решающей раздаче его А-8 переехали А-К Франциско. Поэтому Эрик стал девятикратным чемпионом WSOP и заработал самые большие для себя призовые за более 30 лет выступлений на Мировой серии – 977 000 долларов.