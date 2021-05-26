Легендарный баскетболист начинает новую спортивную карьеру

Один из лучших французских баскетболистов в истории Тони Паркер стал первым участником Главного События Всемирной серии покера-2021.

Паркер является известным поклонником покера. Он попытается воплотить собственную мечту в жизнь: к четырем чемпионским перстням НБА добавить браслет WSOP.

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В начале 2020 года Тони стал чемпионом благотворительного турнира. Тогда баскетболист обыграл поле из 200 участников и забрал главный приз – билет на Main Event WSOP. Это будет дебют француза на таком крупном соревновании.

Символично, что на Главное событие Паркер квалифицировался в Сан-Антонио – городе, где он сформировался, как звезда баскетбола. Вместе с тамошней командой Тони четыре раза выигрывал НБА.

Также в коллекции Паркера есть успехи и со сборной Франции. В 2013 году он помог своей национальной команде выиграть Евробаскет. Тони тогда признали MVP турнира.