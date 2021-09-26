Лас-Вегас готовится к покерной лихорадке: в четверг стартует WSOP

Наиболее массовое и статусное событие в мире живого покера в ближайшие дни вернется в игру. Мировая серия покера, которую не удалось провести в прошлом году, состоится в необычный период и подарит немало нововведений и приятных сюрпризов.

Стартует покерный фестиваль уже 30 сентября тремя турнирами. В целом, в течение двух месяцев в Вегасе разыграют 88 золотых браслетов в различных покерных дисциплинах.

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Первыми за стол сядут работники казино, которые поборются за титул в ивенте за 500 долларов. Без разведки в бой пойдут и хайроллеры – в стартовый день начнется турнир по HORSE за 25 тысяч долларов. Не забыли организаторы и о благотворительности, речь о Covid-19 Relief No-Limit Hold'em Charity Event.

Одно из нововведений нынешнего WSOP – большой выбор сателлитов, в которых можно участвовать, в том числе и в сети Интернет. Это касается и Главного События за 10 тысяч долларов, которое стартует в начале ноября. В разборки за титул чемпиона мира уже отобрались трое онлайн-квалифаеров.



Мировая серия покера / wsop.com

Достаточно в расписании серии и турниров дебютантов. Это и грандиозный "The Reunion" с бай-ином всего в 500 долларов и гарантией в 5 миллионов, и несколько новых турниров для хайроллеров стоимостью до 250 тысяч долларов. А еще турнирную сетку пополнят турниры для опытных игроков и представителей "Зала славы покера".

К участию в турнирах серии будут допускать только вакцинированных игроков, но в современных реалиях это не повредит массовости события. За два месяца Мировую серию посетят десятки тысяч покеристов, среди них и немало покерных звезд, которые также соскучились по живому покеру высшего качества.