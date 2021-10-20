Кто станет избранным: определились финалисты Зала славы покера

Осталось 10 претендентов на звание главной покерной легенды этого года. В "Зале славы" могут оказаться как известные турнирные игроки, так и представители покерного менеджмента.

Победителя официально объявят 17 ноября во время турнира WSOP Hall of Fame Bounty. На данный момент в Зале славы покера 59 легендарных имен.

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Попасть в список финалистов – это уже огромное достижение для любого уважающего себя игрока. Но даже многомиллионные заработки не гарантируют места в Зале славы покера. Главные критерии – это признание коллег, проверка временем и славой.

В этом году встать в один ряд с легендарными игроками могут:

Эли Элезра

Антонио Эсфандиари

Крис Фергюсон

Лэйн Флэк

Тед Форрест

Бертран Гроспелье

Майк Матусов

Майкл Мизрахи

Мэтт Сэвидж

Исай Шейнберг

Впервые так близко к Залу славы покера подобрались Бертран "ElkY" Гроспелье (обладатель 2 браслетов WSOP, победитель EPT и WPT) и Майкл Мизрахи (обладатель 5 браслетов WSOP). Знаменитый комментаторский дуэт Лона Макихёрна и Нормана Чада, а также легенда высоких лимитов Патрик Антониус в список главных претендентов 2020 года не попали.

Комментаторы Лон Макихёрн и Норман Чад / Фото reviewjournal.com

Возможным фаворитом гонки считается директор WPT Мэтт Сэвидж. Американец остается главным новатором покера, что касается изменений в правилах турниров. Наибольшей критике подвергается имя Исаии Шейнберга, которому в 2011 году было предъявлено 5 уголовных обвинений. Однако бывший совладелец крупнейшего онлайн покер-рума остается в списке рядом с легендами.

32 действующих членов Зала славы покера присоединятся к голосованию. Имя победителя официально объявят прямо на турнире WSOP 17 ноября.