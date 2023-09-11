"Властелины браслетов": кто из украинцев выигрывал самую престижную покерную награду WSOP Online

В разгаре самая престижная в мире онлайн-серия по покеру WSOP Online. Третий год подряд среди сотен тысяч участников Украина получает своего чемпиона.

На WSOP Online-2023 Украина уже одержала громкую победу. В самом массовом турнире серии с бай-ином 210 долларов, собравшем невероятные 51 211 входов, браслет завоевал Юрий Олейник. Вместе с трофеем украинец заработал более 360 000 долларов призовых.

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За 3 года проведения WSOP Online Украина получила 5-х обладателей самой престижной покерной награды. Вспомним поименно всех триумфаторов Мировой серии покера в онлайне.

Дмитрий Быстровзоров (приз – 227 906 долларов)

Дмитрий Быстровзоров / Фото kings-resort.com

На дебютном WSOP Online-2020 украинец Дмитрий Быстровзоров выиграл турнир No Limit Hold'em Deepstack Championship с бай-ином 600 долларов. Это событие собрало 2 911 входов, а призовой фонд составил 1 659 270 долларов.

Финальный стол Дмитрий Быстровзоров начинал со стеком всего 20 ББ. Почти сразу ему удалось удвоиться с КК против А8 португальца Торре. На стадии 4-макс украинец уже был чип-лидером. В хедз-апе наш соотечественник обыграл австрийца Флориана Гагуша, заработав вместе с браслетом WSOP более 227 000 долларов призовых.

Андрей Держипильский (приз – 154 322 доллара)

В первый год проведения WSOP Online Андрей Держипильский был близок к завоеванию браслета, но финишировал 5-м. В следующем году украинец исправился. Опытный регуляр одержал победу в турнире с бай-ином 840 долларов.

В хедз-апе его ждала серьезная битва с бразильцем Лучиано Холландом. Их противостояние один на один длилось целый час. В решающем выставлении с АК против пары пятерок Андрей Держипильский получил туза на флопе, забрав желанный трофей.

Влад Мартыненко (приз – 250 198 долларов)

В 2021 году Украина получила еще одного чемпиона. За финальный стол турнира с бай-ином 1 500 долларов пробился Влад Мартыненко. Самой важной раздачей на пути к победе стало выставление с JJ против QQ, где украинец чудом получил нужный аут.

В хедз-апе с Мартыненко встретился известный американский покер-про Фараз Джака. В финальной раздаче украинец с А7 переиграл А6 оппонента и забрал вместе с браслетом WSOP Online более 250 000 долларов.

Руслан Рышко (приз – 282 585 долларов)

В 2021 году украинские покеристы забрали сразу 3 трофея на WSOP Online. Еще одним украинским чемпионом стал Руслан Рышко. Он проделал невероятный путь в турнире с бай-ином 210 долларов, где было зафиксировано 14 162 входа.

За финальным столом боролись сразу два украинца – Руслан Рышко и Олег Васильченко. Чип-лидером финалки был Рышко, который не отдал преимущества до самого конца. В финальной раздаче его 55 обыграли А4.