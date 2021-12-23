А кто бы сомневался: безудержный босниец завоевал титул покериста года

Али Имсирович поставил жирную точку в своем наиболее успешном сезоне в карьере. 26-летний боснийский регулятор опередил всех соперников по итогам престижного покерного тура от PokerGo.

За год топовые хайролеры соревновались в 143 турнирах с бай-инами от 10 до 300 тысяч долларов. Кроме призовых, спортсмены накапливали зачетные баллы в специальном лидерборде PokerGo Tour.

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Уже на старте марафона Али Имсирович взял высокий темп и лидировал в зачете практически всю дистанцию. Босниец выиграл 14 турниров, 34 раза попал в деньги, и положил в карман более 6 миллионов долларов призовых. Приятным бонусом для лучшего игрока PokerGo Tour стали 200 000 тысяч долларов.



Майкл Адамо / фото PokerGO

Главный конкурент Имсировича Майкл Адамо, хоть и проиграл спор за первое место, но именно австралиец заработал больше всего денег в разборках хайроллеров. Адамо победил в 6 ивентах и оформил лишь 8 ITM, но, благодаря высшим бай-инам, пополнил банкрол на 9 418 837 долларов.