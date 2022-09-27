"Загадочная красотка" в покере: Линн Джи устроит показательный мастер-класс по кэш-игре

Покеристка с азиатскими чертами внешности и американским паспортом Линн Джи не так давно закрепилась в статусе покерного хайроллера. Теперь она объявила о старте необычного онлайн-челленджа.

В прошлом году Линн Джи попала в объективы телекамер популярного покерного шоу High Stakes Poker, где разыгрывался самый большой банк в истории шоу. В тройном префлоп олл-ине сошлись серьёзные хайроллеры Том Дван и Жан-Робер Белланде, а также малоизвестная девушка Линн Джи.

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До сих пор остаётся загадкой, как она появилась в компании сильнейших игроков, какой имеет банкролл и зарабатывает ли покером себе на жизнь. По слухам, Линн Джи получает приличные деньги от неизвестной компании, базирующейся в Кремниевой долине. Поэтому покер не является для неё профессиональной деятельностью.

Самый большой банк в истории High Stakes Poker: смотрите видео

Линн Джи максимально скрывает свою личную жизнь. Она никогда не рассказывала в интервью о своей семье или родителях. Возраст девушки – ещё один секрет, который она хорошо хранит, хотя большинство считает, что ей около 30 лет. Скорее всего это просто предположение, основанное на внешнем виде.

Линн Джи / Фото millionsofcelebs.com

В англоязычных покерных СМИ Линн Джи называют "загадочной красоткой". Она является гражданкой США, проживает в Лос-Анджелесе и много времени проводит в Лас-Вегасе, снимаясь в крупных покерных шоу и на подкастах с участием известных игроков.

Специализация Лин Джи в покере – кэш-игра. Накануне "загадочная красотка" снова оказалась в центре внимания. В своих соцсетях девушка объявила, что запускает необычный онлайн-челлендж. До конца года Лин Джи собирается сыграть в кэш дистанцию в 40 000 рук на лимитах NL200.

Каждую сессию она будет записывать на видео, а результаты фиксировать. Возможно, это лишь повод привлечь внимание, а может она действительно докажет всем, что является успешным кэшевиком, умеющим играть в плюс на солидной дистанции.