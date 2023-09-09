Красивые и успешные: кто из женщин выиграл в покер больше всего

Женщины доказывают, что покер – это не только "мужская игра". Каждая девушка может попробовать себя в покере, но добиваются настоящего успеха лишь те, кто готов развиваться и много работать.

Женщинам нелегко выдержать конкуренцию в покере, где обычно доминируют мужчины. Несмотря на это, многие из них сумели стать частью этой индустрии, заработать славу и многомиллионные выигрыши.

Читайте также Грязевые ванны Лив Бори: бывшая покеристка попала в ловушку "Горящего человека"

Выбор лучших в любой сфере – всегда очень сложное и относительное дело. Поэтому в покере главной составляющей успеха является суммарный показатель выигранных призовых. В нашем рейтинге топ-3 покеристки с лучшими показателями в живых турнирах.

1. Ванесса Селбст – 11 906 000 долларов призовых

Лидер рейтинга Ванесса Селбст / Фото PokerNews

Ванесса Селбст – талантливая покеристка, которая возглавляет рейтинг самых успешных женщин-игроков в покере. Начав свою карьеру в эпоху покерного бума, за 10 лет она добилась невероятных результатов. В ее активе 3 выигранных браслета WSOP и почти 12 000 000 долларов призовых в живых турнирах.

Ванесса Селбст работала в инвестиционном хедж-фонде "Bridgewater Associates", а также имеет степень доктора права. В 2016 году она объявила о завершении карьеры, но все равно продолжает изредка появляться на разных событиях и участвовать в покерных проектах.

2. Кэти Либерт – 6 893 000 долларов призовых

Кэти Либерт / Фото worldpokertour.com

Второе место в рейтинге All Time Money List среди женщин занимает Кэти Либерт. Она не планировала становиться покер-про, поэтому работала по специальности бизнес-аналитиком. В начале 90-х Кэти начала появляться в покерных клубах, где играли кэш. Позже попробовала свои силы в турнирах.

В 1997 году американская покеристка остановилась в шаге от браслета WSOP. Тогда она выиграла более 123 000 долларов. С того дня Кэти Либерт приняла решение оставить работу биржевого аналитика и переехала в Лас-Вегас. Самый крупный приз в размере 1 000 000 долларов она заработала в турнире, проходившем на круизном лайнере в 2002 году. Так Кэти Либерт стала первой женщиной, которая смогла в одном турнире получить семизначную сумму призовых.

3. Кристен Фоксен – 6 697 000 долларов призовых

Кристен и Алекс Фоксен / Фото PokerNews

Кристен начала играть в покер во время учебы в университете, где она изучала психологию. Девушка была поражена игрой своих одногруппников и решила попробовать сама. Свою карьеру канадка начала в онлайне, а уже позже участвовала в живых турнирах. Первый успех случился в 2013 году, когда девушка выиграла на WSOP Ladies Championship.

Через 3 года Кристен Бикнелл выиграла свой второй браслет WSOP. На данный момент у нее 8 титулов на престижных сериях EPT, WPT, WSOP и APPT, а сумма призовых в офлайне приближается к отметке в 7 000 000 долларов. И, наверное, логично, что своего будущего мужа Кристен встретила именно за покерным столом. Избранником канадской покеристки стал успешный хайроллер Алекс Фоксен.