Космический апстрик Федора Хольца: ретроспектива 2016 года

Несколько лет назад в покерное коммюните ворвалась целая когорта новых имен, ставших законодателями современных игровых трендов. Немецкого покериста Федора Хольца из этого поколения справедливо называют одним из самых ярких представителей.

Федору Хольцу, честно говоря, хватило всего одного сезона, чтобы запрыгнуть на покерный Олимп. Давайте вспомним 2016 год, когда 22-летний немец заработал целую кучу денег и статус мегазвезды мирового покера.

Читайте также Украинский покер-рум проведет турнир с гарантией 2 миллиона гривен

Понабив шишек в 2015 году, когда Хольц потерял 30% своего банкролла, немец быстро реабилитировался на старте нового сезона. Федор рискнул 200 000 долларов в турнире супехайроллеров на Филиппинах и выиграл первый приз – более 3 миллионов. В течение следующих 5 месяцев покерист добавил к банкроллу еще четыре 6-значные выплаты, после чего оформил свой очередной персонал бест.



Федор Хольц / фото PokerNews

В конце мая Федор Хольц, хоть и финишировал вторым в ивенте за 300 000 долларов, положил в карман 3,5 миллиона. Планка персонального рекорда немца, правда, вскоре поднялась еще выше. С огромным багажом уверенности Федор отправился на Мировую покерную серию, где выиграл свой первый золотой браслет. Победа в High Roller for One-Drop за 111 111 долларов принесла чемпиону почти 5 миллионов долларов призовых.



Федор Хольц / фото WSOP

В этот период, кроме игрового мастерства, Федор Хольц приобрел ценный бекинговый опыт. Немец в течение года успешно инвестировал в соперников и получил значительный профит. Скажем, в том же High Roller for One-Drop Хольц купил солидную долю у Корая Алдемира, который финишировал на третьем месте. Покинув Лас-Вегас, покерист отправился покорять матушку Европу и снова зажег. Хольц не имел равных в турнире EPT в Барселоне за 50 000 евро. Триумф принес Федору еще около 1,5 миллиона долларов.



Федор Хольц/ фото EPT

В целом, за 2016 год немецкий вундеркинд оформил четыре 7-значных призовых и девять 6-значных. Итоговые призовые Хольца за сезон составили почти 16,1 миллиона, а это практически половина карьерного наследия покериста в офлайн-МТТ. Однако успеваемость в покере, как известно, измеряется профитом – разницей между инвестициями и выплатами. У Федора Хольца в течение того года в этом отношении тоже все было хорошо. Немец подсчитал, что положил в карман более 10 миллионов долларов чистыми, что действительно является феноменальным результатом.