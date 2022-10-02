Покерная интрига октября: кому достанется "фиолетовый пиджак" за 50 000 долларов

Престижная хайроллерская серия Poker Masters в рамках очередного этапа PokerGO Tour подходит к концу. Чемпионом предпоследнего события с бай-ином 25 000 долларов стал Шон Винтер.

Особенностью серии Poker Masters является собственный лидерборд, победитель которого традиционно получит в подарок фиолетовый пиджак и чемпионский бонус в размере 50 000 долларов. На данный момент главным претендентом на изысканный "трофей" является Шон Винтер.

Интересно Покеристка вляпалась в скандал из-за плохой игры, но при этом выиграла 269 000 долларов

Американский покерист выиграл событие №9, заработав кругленькую сумму 432 000 долларов. Теперь Винтер поднялся на вершину таблицы лидеров серии, где остается сыграть всего один финальный турнир. Невероятный подъем Шону удалось сделать всего за пару дней.

В аналогичном событии №7 с бай-ином 25 000 долларов американец занял 2 место. В турнире №9 он дошел до хедз-апа и сумел переиграть главного преследователя в лидерборде Ника Шульмана. Оба этих игрока пошли сражаться и в заключительном ивенте Poker Masters за 50 000 долларов. Шульман вылетел одним из первых, Винтер – незадолго до финального стола.

Игра продолжится со стадии 7-макс. За финалкой одни звёзды покера. Лидируют Скотт Сивер, Сет Дэвис и Джейсон Кун. Надеются на раскрутку Адриан Матеос, Никита Бодяковский, Эрик Сайдел и Даниэль Негреану. Победитель финального сражения Poker Masters получит 666 000 долларов.