Когда деньги не проблема: звезда YouTube Джимми Дональдсон бросился покорять покерные вершины

Популярный американский видеоблогер Джимми Дональдсон, выпускающий ролики на канале MrBeast, серьезно увлекся покером. Он засветился в известном шоу Poker after Dark, а также выиграл 50 000 долларов в хедз-ап турнире.

Канал Джимми Дональдсона MrBeast имеет 69,8 миллиона подписчиков, занимая 11 место по количеству фолловеров на YouTube. Его видео обычно посвящены дорогостоящим трюкам, однако в последнее время американец у себя на канале начал активно транслировать покер с высокими ставками.

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Недавно Джимми Дональдсон бросил вызов другому блогеру Людвигу Агрену, который известный своим рекордом на Twitch, проведя 31 день в прямом эфире. Ребята устроили хедз-ап, положив в банк по 25 тысяч долларов. Естественно, провели его в прямом эфире. Покер в домашних условиях принес 50 тысяч баксов Дональдсону.

Даже будучи любителем в этом деле, Джимми явно стремится к высокому уровню игры. В прошлом месяце он принимал участие в эпизоде известного шоу Poker after Dark, где также сыграли звезды первой величины Фил Хельмут и Дойл Брансон. Выпуск еще не появился в эфире, поэтому настоящий уровень игры американского видеоблогера до сих пор остается загадкой.