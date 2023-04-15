Книги о покере: литература, которая поможет начинающим игрокам повысить свой уровень

Если вы только начинаете свой покерный путь и не разбираетесь в основных концепциях игры, нужно обратить внимание на обучающую литературу. Книги помогут заложить фундамент теории.

Профессиональный покер требует знаний. Известные и успешные игроки открывают собственные школы и проводят платные курсы, но познать азы можно и с помощью специальной литературы. В нашем материале мы подготовили список книг, которые будут очень полезны новичкам.

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"Харрингтон о Холдеме" ("Harrington on Hold'em")

Дэн Харрингтон – профессиональный игрок в покер с большим стажем. Его самая известная книга стала базой для тысяч, а может и миллионов МТТ-шников. Автор рассказывает о стилях игры, на что нужно обращать внимание за столом, раскрывает основы понимания префлоп-игры и турнирной динамики. Первый и второй том посвящены теории с примерами раздач, третий – только раздачам.

"Теория покера" ("The Theory of Poker")

Это одна из 17 книг легендарного автора покерной литературы Дэвида Склански. В книге "Теория покера" обсуждаются базовые концепции игры, которые используются почти во всех видах покера, включая Стад, Разз и Лоу-болл. Автор уделяет внимание базовым понятиям позиций, особенностям блефа, психологии, принципам подсчета потенциальных шансов и другим важным аспектам покера.

"Покер: детальный план" ("The Poker Blueprint: Advanced Strategies")

Книга Три Нгуена и Аарона Дэвиса посвящена математической составляющей покера. Это своеобразный учебник для игроков микролимитов. Благодаря этой книге можно узнать о диапазонах рук, вероятности и эквити. Ряд разделов полностью посвящён только игре на постфлопе, а также рекомендациям по грамотному использованию 3-бетов и 4-бетов. Изучив эти стратегии можно быстро получить преимущество над игроками низких лимитов.

"Покер. Игры разума" ("The Mental Game of Poker")

Обложка книги / Фото kobo.com

Книга Джереда Тэндлера "Покер. Игры разума" полностью посвящена психологическим аспектам, с которыми регулярно сталкиваются покеристы любого уровня. Автор даёт рекомендации, как разобраться с тильтом, потерей мотивации, вернуть себе уверенность и контроль над игрой. Эта книга пригодится тем, кто настроен усердно работать над собой.

"Язык жестов" ("Book of Poker Tells")

Книга эксперта в области психологии живой игры Майка Каро, известного как "Безумный гений покера". В ней игроки найдут рекомендации и советы, позволяющие не только "считывать" оппонентов, но и сбить их с толку. Автор учит хитрым тактикам и психологическим трюкам. Сам Майк Каро является двукратным чемпионом мира по покеру, что само собой вызывает доверие у читателя.