Выпал крупнейший в истории покерный бэд-бит джекпот: игроки разделили 2 000 000 долларов

Рекорд был установлен в покерном клубе Playground в Канаде, где проходила кэш-игра на низких лимитах. Сумма бэд-бит джекпота составила 2 590 185 канадских долларов – это почти 2 000 000 долларов США.

В популярном покер-руме канадского города Квебек случилась редкая раздача, благодаря которой разбогатели сразу все участвовавшие в ней игроки. За одним из столов выпал бэд-бит джекпот – каре против стрит-флеша

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Подробности, кто и сколько денег выиграл, не разглашаются. Рум Playground Poker Club поделился в своих соцсетях фотографией всех участников раздачи и руку, которая позволила им разбогатеть. Общий приз составил 2 590 185 канадских долларов.

Каре против стрит-флеша / Фото PokerNews

На тёрне один из игроков получил каре десяток, но ривером оппонент поймал стрит-флеш. В такие моменты даже с каре покеристы не прочь проиграть, ведь в случае бэд-бит джекпота самую большую сумму приза получает тот игрок, который уступает более сильной комбинации.

Это уже не впервые, когда бэд-бит джекпот выпадает в этом руме. В июне 2022 года в стенах Playground Poker Club случилась очень похожая раздача, когда каре проиграло стрит-флешу. Тогда игроки разделили более 1 600 000 долларов.