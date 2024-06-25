Очаровательная теннисистка и еще двое украинцев продолжают борьбу за 1,2 миллиона долларов на WSOP

В рамках WSOP-2024 продолжается один из самых масштабных турниров нынешней серии – Millionaire Maker. Продолжают борьбу за титул и гигантские призовые и трое представителей Украины.

Соревнования с бай-ином 1 500 долларов собрали почти 11 тысяч входов, что позволило сформировать невероятный призовой фонд в более чем 14 миллионов долларов.

К теме Звезды покера подрались из-за женщин: Хельмут предлагает интересный эксперимент

Перед третьим соревновательным днем в борьбе осталось 318 покеристов – среди них трое украинцев. 78-ю строчку со стеком 1 195 000 фишек (при среднем – 868 000) занимает Алексей Кравчук. Почти сразу за спиной земляка со стеком 1 170 000 расположился Максим Лавров. Самая сложная пока ситуация из представителей Украины у Дианы Калетиной. Очаровательная теннисистка-любительница сравнительно недавно начала серьезно заниматься покером, но уже может похвастаться заделом в более 115 тысяч долларов в живых турнирах. Перед стартом третьего дня Millionaire Maker у Дианы 206 000 фишек (13 больших блайндов) и 301-я строчка.

В то же время многие украинские покеристы уже прекратили борьбу, но смогли попасть в призовую зону:

Денис Чуфарин – 488 место (5 080 долларов)

Алексей Меженков – 511 место (5 080)

Ярослав Ольшанский – 901 место (3 350)

Ростислав Сабищенко – 949 место (3 350)

Павел Векслер – 1 022 место (3 150)

Назар Бугаев – 1 030 место (3 150)

Артем Металиди – 1 517 место (3 000)

Украинец опередил тысячи соперников

Известный украинский покерист Егор BigGOGI Зарев стал чемпионом престижного турнира с бай-ином 150 долларов на GGPoker. Обойдя более 3 тысяч соперников, украинец получил 57 510 долларов призовых.