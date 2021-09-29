Каким был первый онлайн покер-рум: экскурс в историю

В эпоху, когда в индустрии онлайн-покера выживают только сильнейшие, забавно вспомнить, как выглядел первый в мире покер-рум. Кто в нем играл, на каких лимитах и чем все закончилось.

Днем рождения онлайн-покера считается дата 1 января 1998 года. В этот день на игровой платформе сайта Planet Poker была сыграна первая раздача на реальные деньги.

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Канадец Рэнди Блумер первый в мире бросил вызов покерной онлайн-индустрии. Инженер по образованию, большую часть своей жизни посвятил военно-морской карьере, он дослужился до звания лейтенант-коммандера, прежде чем принять предложение о досрочном выходе на пенсию с намерением создать первый онлайн покер-рум.

Основатель первого в мире онлайн покер-рума Рэнди Блумер / Фото Википедия

Депозит банковским чеком и высокие лимиты

В те времена люди играли в покер только в казино или дома. Рэнди Блумера привлекала идея, что любители покера со всего мира смогут играть друг против друга, не выходя из дома.

На платформе Planet Poker играли в Лимитный Холдем и только кэш. Минимальный лимит 3/6 долларов. Качество соединения желало лучшего – дисконнект в борьбе за крупные банки сильно раздражал игроков.

Депозиты осуществлялись банковским чеком. Игрок заполнял соответствующий бланк, шел на почту и отправлял его по указанному адресу. Только потом деньги появлялись в кассе. Для вывода процедура такая же, но в обратном порядке. Гораздо позже появилась возможность депозита через банковскую карту.

Лобби первого онлайн покер-рума​ / Фото beastsofpoker.com

Вот и сказочке конец

До 2000 года Planet Poker оставался единственным румом в интернете, где собиралось более 1 000 игроков за столами одновременно. Проблемы на онлайн-платформе никуда не исчезали, из-за которых его в итоге затмили конкуренты.

В начале 21 века начали появляться румы помощнее. Они превосходили Planet Poker в техническом плане, активно внедряли маркетинг и были научены ошибками предшественника.

Когда конкуренты достигали отметки в 100 000 активных игроков за столами, Planet Poker скромно удерживал свою 1 000. После событий "Черной пятницы" в 2006 году покер-рум убрал игру на реальные деньги, а в 2017 официально закрылся.