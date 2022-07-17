Эспен Йорстад – новоиспеченный чемпион мира по покеру

Норвежский покерист Эспен Йорстад выиграл Главное событие Мировой серии покера. Он преодолел тяжелейший путь в турнире, обошел 8 663 соперника и получил 10 000 000 долларов.

Завершился самый престижный турнир по покеру – Main Event WSOP. Последний игровой день, где встречались трое финалистов, получился не очень продолжительным. Шорстек Майкл Дуек вылетел почти сразу после старта игры, а хедз-ап между Адрианом Аттенбороу и Эспеном Йорстадом шел всего 20 раздач.

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Правда, первая раздача хедз-апа затянулась на целых 20 минут из-за размышлений Аттенбороу. В финальной раздаче австралиец тоже долго думал над решением на ривере, и таки нашёл колл по третьей паре. Эспен Йорстад показал ему фулл-хаус.

Норвежский покерист навсегда вписал своё имя в историю покера и забрал невероятный приз в размере 10 000 000 долларов, а также чемпионский браслет Main Event WSOP.

Первым делом я позвонил своей маме. Она плакала в трубку и почти ничего не говорила, это было очень трогательно. Мне давно хотелось попробовать себя в турнирах по 25 000 долларов, теперь у меня будет банкролл для этого. Также я займусь инвестициями,

– рассказал Эспен Йорстад.

Новоиспеченный чемпион Main Event WSOP Эспен Йорстад пришел в покер в 2017 году, когда ему было 29 лет. Начал с кеш-игр, в прошлом году занял 6 место в ME WSOP Online, а 3 недели назад вместе с Патриком Леонардом выиграл свой первый браслет в командном турнире.

До этой победы в графе "турнирные призовые за карьеру" у норвежца были скромные 266 000 долларов. Теперь для него открываются абсолютно новые перспективы в покере.