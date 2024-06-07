Фаталити на ривере: легенду покера уничтожил один единственный аут из колоды – потрясающее видео

Владелец 10 браслетов WSOP Эрик Сайдел не дотянулся до очередного трофея из-за брутального переезда. Американец принял участие в раздаче, которая претендует на звание одного из самых эффектных кулеров нынешней Мировой серии покера.

Эрику Сайделу почти за 40 лет покерной карьеры пришлось увидеть немало сумасшедших раздач, неоднократно фортуна была неблагосклонна и к самому члену "Зала Славы" мирового покера. В конце концов, один из таких эпизодов американец пережил на нынешнем WSOP, где охотится на свой 11-й золотой браслет.

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В турнире по Безлимитному Холдему с бай-ином 5 000 долларов в игре оставался лишь 21 участник из 660, среди претендентов на титул был и Сайдел, но стал жертвой жестокого кулера. Американец открыл Q-4 пиковые с малого блайнда и получил колл от ВБ Сэми Бечахеда. Последний с 9-7s, как и Сайдел, также попал во флеш-дро на флопе 2-10-Q, а пиковый валет обоим закрыл флеш на терне.

Видео из сети X PokerGO

Сайдел на правах владельца старшей комбинации сыграл чек-рейз и получил вожделенный олл-ин от соперника. У Бечахеда оставалось лишь 2% на победу, ему подходил единственный аут – пиковая восьмерка. Собственно она и завершила турнирную жизнь легенды – его оппонент собрал вторую по силе комбинацию в покере – стрит-флеш. В качестве компенсации, за 21-е место Эрик Сайдел получил 26 007 долларов призовых.

Покериста брутально переехали на бабле WSOP в турнире за 5 000 долларов – видео

Мартин Стаусхольм имеет все шансы завоевать звание самого невезучего игрока нынешнего WSOP. Датский покерист умудрился вылететь из турнира, получив на флопе почти сто процентов на победу в раздаче.