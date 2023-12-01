Эпатажного американца "раздели" за одну раздачу: Дэн Кейтс проиграл космическую сумму за 4 минуты

Известный регуляр стал жертвой неотвратимого кулера в дорогой кэш-игре. Эпический проигрыш Кейтса попал на видео.

Известному американскому покеристу Дэну Кейтсу, любящему эпатировать яркими нарядами, теперь придется экономить на шоппинге. "Jungleman" за несколько минут проиграл 265 000 долларов.

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Недешевая для Кейтса раздача случилась на кэш-лимите 200/400/400 долларов во время шоу Hustler Casino Live. "Дикарь" вполне оправдал собственное прозвище, заведя на флоп 3-бетом 7-8 разные. Сантош Суварна принял вызов с пиковыми K-Q. На флопе 4-9-10 Кейтс попал в двустороннее стрит-дро, а индус получил гат-шот с двумя оверами. Сантош поставил, Дэн перекрутил, раздув банк почти до 110 тысяч долларов.



Сантош Суварна / Фото PokerNews

Бланковая "5" на терне не остановила экшн - "Дикарь" поставил еще 55К и снова получил "кол" в ответ. За бескомпромиссность фортуна вознаградила обоих спортсменов на ривере, правда Кейтс такому подарку, в конце концов, не очень обрадовался. Бубновый валет закрыл обоим стрит и результат был очевидным.

Дэн Кейтс отправил остатки стека в пот, а соперник с натсом ответил. Банк в 533 500 долларов, который достался Сантошу Суварне, оказался самым весомым в рамках этого эпизода шоу, а раздачу справедливо признали "Рукой вечера".