Элитные авто, вертолет и ценные произведения искусства: как живет Леон Цукерник

Казино King's, расположенное в чешском городке Розвадов, небезосновательно называют главным покерным заведением Европы. Его владелец Леон Цукерник поделился секретами успеха своего бизнеса и приоткрыл завесу роскошной жизни.

Недавно в гостях у Леона Цукерника побывал известный стример и профессиональный покерист Йохан "YoHViraL" Гилберт. Француз проверил бизнесмена на профпригодность за покерным столом и привез из Розвадова интересный репортаж.

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Команда Гилберта несколько дней гостила у Леона Цукерника, а съемки разбавляли кэш-баталиями, к которым присоединился друг хозяина звездный покерист Бертран "ElkY" Гроспелье. Помимо комфортной атмосферы в заведении, Йохан Гилберт отметил высокий уровень сервиса в казино и топовую кухню, которая даст фору многим европейским ресторанам.



Тони Джи (слева) и Леон Цукерник (справа) / фото Pokeroff

Но самое эффектное впечатление на гостей произвел гараж Цукерника, который, по их словам, больше похож на пещеру сокровищ. В огромном зале припарковали пару Феррари, Ламборгини, Макларен и несколько лимитированных версий Мерседесов. Ну и какая же коллекция люксовых авто без Ролс-Ройса. Над когортой четырехколесных в гараже возвышается частный вертолет Леона Цукерника за 8,5 миллионов евро, на котором бизнесмен любезно катает своих гостей.

Видео репортажа с YouTube-канала Йохана Гилберта:

Все на высоком уровне и в доме, в котором живет чешский бизнесмен. Дом Леона Цукерника напоминает музей, где коллекционер собрал сотни произведений искусства. На стенах гостиной красуются оригиналы картин Ренуара, Леже и Пикассо, которые гармонично сосуществуют в компании большого количества антикварных вещей.



King’s Casino / фото Poker Central

Именно это направление, антикварный бизнес, в свое время заложило фундамент успешной карьеры Леона Цукерника. В начале 90-х он открыл 2 антикварных магазина в Праге и еще несколько за океаном. Преуспев в этом деле, в 2003 году Цукерник открыл казино в Розвадове, которое сегодня является главным покерным игроком в Европе. В заведении сделали основную ставку именно на интеллектуальную игру, отодвинув на задний план рулетку, блэк-джек и игровые автоматы.



Леон Цукерник (слева) и Фил Айви (справа) / фото PokerNews

Сегодня в King's Casino способны разместить до 160 покерных столов, которые одновременно могут принять до 1300 игроков. В течение года в заведении организуют около 1000 турниров, а за сезон здесь в покер играют около полумиллиона игроков со всех уголков планеты. Было бы странно, если бы не Розвадов принимал главный покерный фестиваль Старого Света – европейскую версию Мировой серии покера.



Леон Цукерник на покерной серии в Киеве / фото PokerMatch

Недавно владелец крупнейшего покерного заведения Европы гостил в Киеве. Леон Цукерник был VIP-гостем PokerMatch UA Millions. В рамках live-серии бизнесмен провел именной турнир хайроллеров, в котором и сам принимал участие.