Без нижнего белья, или "на рогах": экстремальные виды покера

То, о чем дальше пойдет речь, не имеет ничего общего с интеллектуальной игрой. Такого покера вы точно не видели, но не отказались бы принять в нем участие.

Покер – это не только о крутых призовых, долгих размышлениях и невозмутимом покерфейсе. Иногда в него играют для развлечения и зрелища, приправив экстремальной составляющей.

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Рогатый идет в олл-ин

Законодатели игры американцы решили научить покеру быка. "Науку", конечно, берем в кавычки и сомнительно, что кто-то рискнул бы чего-то учить такого представителя фауны. Словом, разъяренное животное выпускают на арену, где посередине несколько мужчин играют в покер. Этакая смесь игры с родео, или корридой.



Покерная коррида / Фото Racked

Положили начало такой моде в тюрьме "Ангола" вблизи Сан-Франциско. Там такие забавы организуют еще с середины прошлого века, а локальные турниры эволюционировали в вполне прибыльный бизнес. Руководство заведения построило трибуны, где собирается немало людей. Правила просты – побеждает не тот, кто хорошо блефует, или соберет больше фишек, а тот, кто дольше всех высидит на кресле.

Ставка – бюстгальтер

Не нужно отрицать и прятать глаза. Многие читатели хотя бы раз в жизни играли в карты на раздевание. А вдруг это был покер. В США для тех, кому нечего скрывать, устраивают вполне официальные турниры. А 20 лет назад даже целое телешоу запустили – Strip Poker Invitational.





Стрип-покер / Фото WWE

Вела этот мегапопулярный среди мужской аудитории проект горячая Кармен Электра. Как можно догадаться, и за столом было на что посмотреть.

Начинали девушки игру в одежде, но с каждым проигрышем участницы становились все более "открытыми", пока все красавицы не оставались топлесс. Победительница шоу, которое недолго просуществовало из-за цензуры, забирала 50 000 долларов.

Покер на колесах

А эта разновидность покера для любителей быстрой езды на двухколесных железных конях. В США игру объединили с байкерской романтикой. Представители этой субкультуры устраивают мотопробеги-квесты по городам Америки, собирая карты в различных специальных локациях. Побеждает тот, кто покажет самую сильную комбинацию.



Покерный мотопробег / Yacht Bikers Poker Run

Один из таких покерных фестивалей на колесах в 2009 году даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый массовый мотопробег. Тогда в путешествие за комбинациями отправились 2000 байкеров из 22 городов США. Все собранные средства отдали в фонд помощи пожарным, пострадавшим на службе.