Очередной онлайн-турнир с бай-ином 25 000 долларов вызвал немалый ажиотаж среди звезд покера. Парни с легкостью перебили гарантию в миллион баксов, еще бы, обильно поливали деньгами пока разрешал регламент.

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Виктор Малиновский и Стивен Чидвик оставили в призовом фонде по 100К и "запили их водой". Джейсон Кун выстрелил 6 "зарядами" и едва отбил инвестиции, заняв 4 место – 217 тысяч долларов призовых. Но это еще цветочки. Некоторые персонажи прыгали в турнир за минуту до конца поздней регистрации с надеждой раскрутиться только с 12 больших блайндов.



Артур Мартиросян / фото WPT

Победителем из этого безумия вышел Артур Мартиросян, пополнивший банкрол на 445 тысяч долларов. В хедз-апе россиянин обыграл Хуана Пардо Домингеза, которому досталось 350 тысяч. На этом ярмарка расточительства, очевидно, не завершится. Онлайн-турниры за 25 тысяч долларов будут регулярно проходить до 6 февраля.