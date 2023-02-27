Известный украинский киберспортсмен выиграл трофей Европейского покерного тура

Стример и профессиональный игрок в Dota 2 Илья Коробкин "выстрелил" в заключительные дни серии EPT. В Париже украинец выиграл более 55 000 евро в двух турнирах.

Илья "ALOHADANCE" Коробкин известен своими успехами в киберспорте. С 2014 года он начал играть под малоизвестными киберспортивными тегами, но впоследствии присоединился к более крупным организациям, пройдя насыщенный путь от участника чемпионата мира до игрока, разлюбившего доту.

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Из-за досадных неудач украинец завершил профессиональную карьеру киберспортсмена в 2017 году, хотя периодически продолжал выступать на замене в разных командах. Широкая узнаваемость позволила Илье Коробкину собрать большую армию поклонников. Сейчас на твич-канале ALOHADANCETV у него более 790 000 фолловеров.

Илья "ALOHADANCE" Коробкин / Фото gameinside.ua

Уже несколько лет как харьковчанин стримит на своём канале покер, где также показывает неплохие результаты в онлайне. На этот раз Илья Коробкин отличился на "живой" серии EPT в Париже, где выиграл престижный трофей и сыграл за финальным столом в другом турнире.

Трофейную пику "ALOHADANCE" получил за победу в турнире Hyper Turbo Freezeout с бай-ином 1 050 евро. Это событие собрало 104 входа, а украинский чемпион заработал 25 990 евро. Ещё 29 820 евро харьковчанин получил в ивенте Mystery Bounty, где финишировал на 4 месте.