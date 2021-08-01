Известный стример провел покерную сессию в джакузи

Кевин Мартин пытается идти в ногу с современными интернет-трендами. Канадец с аудиторией в 106 тысяч подписчиков на платформе Twitch устроил "мокрый" покерный стрим по просьбе своих фолловеров.

Трансляциями с бассейна интернет-сообщество уже не удивишь, но чего не сделаешь ради аудитории. Канадский стример Кевин Мартин пересел с комфортного рабочего кресла в джакузи, после того как его подписчики выполнили условия своеобразного аукциона.

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"Мокрый" стрим канадец оценил в 2 миллиона баллов канала – очки, которые насчитывают зрителям за активность во время трансляции. Публика не заставила своего кумира долго ждать и Мартину пришлось в течение 9 часов плескаться в воде, рискуя собственными деньгами.



Кевин Мартин / Twitter

В конце концов, все весело провели время, но часто повторять такие эксперименты Кевин не горит желанием. Стример потратил немало времени и усилий, чтобы обустроить рабочее место в необычной локации, из строя вышла пара наушников, и результат сессии выдался довольно скромным. В курортной атмосфере Мартин наиграл только на одну финалку без перспектив на профит.