Известный покерист раздал 5,7 миллиарда долларов самого богатого человека планеты

Американский предприниматель Илон Маск не только хорошо зарабатывает, но и делится своими доходами с перспективными учеными. Ответственную миссию присуждения грантов миллиардер доверил успешному покеристу Игорю Курганову.

Состояние Илона Маска оценивается в 242,4 миллиарда долларов, в ноябре 2021 года предприниматель пожертвовал более 5,7 миллиарда на развитие науки.

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Илон Маск / фото Getty Images

После обнародования финансовых отчетов Маска, где фигурировали эти цифры, представители Bloomberg связались с получателями грантов и оказалось, что контактным лицом фонда The Musk Foundation является Игорь Курганов. Российский покерист с немецким паспортом знает как распоряжаться деньгами, иначе не выиграл бы за карьеру 18,7 миллиона долларов призовых только в офлайн-покере.



Игорь Курганов и Лив Бори / фото Poker Central

Еще один важный аргумент – Курганов уже давно занимается благотворительностью. В 2014 году покерист вместе со своей невестой Лив Бори и еще несколькими успешными игроками основали фонд REG (Raise for Effective Giving). С недавних пор Игорь Курганов практически все свое свободное время уделяет добрым делам, ведь уже практически не выступает на покерных сериях.

При участии покериста, а именно он рассматривал заявки на гранты, The Musk Foundation выделит солидную сумму на исследования в области возобновляемой энергии, освоение космоса, педиатрии, инженерии и искусственного интеллекта.