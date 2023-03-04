Известный покерист Джейсон Кун выиграл секретный турнир у звёзд Голливуда

В Лас-Вегасе состоялся закрытый покерный турнир World Series of Art Poker, попасть в который можно только по особому приглашению. Состав участников засекречен, а победителю достается настоящий золотой браслет.

Американский художник Йонас Вуд пару лет назад организовал дружеский турнир по покеру для влиятельных людей в современном искусстве, но вскоре в нём захотели поучаствовать различные бизнесмены, звёзды кино и телевидения, а также профессиональные игроки.

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Узнать точный состав каждого турнира World Series of Art Poker невозможно. Приглашение рассылает сам Йонас Вуд, а каждый раз за столами собираются новые игроки. В разное время среди участников были Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайер, Фил Айви и Том Дван.

Джек Блэк / Фото usmagazine.com

В этом году о событии снова узнали совершенно случайно. Одним из участников стал журналист, который сообщил, что популярный актёр и музыкант Джек Блэк стал баббл-боем этого турнира, проиграв известному профессионалу Джейсону Куну.

Я был в одном игроке от ITM – если бы я смог пережить хотя бы ещё один вылет... Хотя тот факт, что меня выбил будущий чемпион, немного скрашивает неприятные ощущения, – дал комментарий Джек Блэк.

Известно, что бай-ин турнира составляет всего 500 долларов, но сколько денег получил за победу Джейсон Кун – не раскрывается. Также в сети есть фото трофейного браслета World Series of Art Poker.

Браслет World Series of Art Poker / Фото телеграм-канал Pokeroff