Известные покерист и боец ММА поменяются профессиями

"Gloves&Shoves" ("перчатки и выставление") – своеобразный шоу-челлендж, где профессиональный покерист Патрик Тардиф и боец смешанного стиля Элиас Теодору будут учить друг друга своему ремеслу.

Канадцев ждут вполне реальные испытания – покерный регуляр до седьмого пота будет трудиться в зале, а мастер боевых искусств проштудирует покерную грамоту и наиграет многочасовые сессии в онлайне.

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Патрик Тардиф – успешный канадский регуляр, который, прежде всего, специализируется на МТТ-игре в онлайне. "Egption" прошел тернистый путь от турниров с бай-ином по 4 доллара к банкроллу, который позволяет катать ивенты хайроллеров по 25 000 баксов. Кроме того, Тардиф является популярным стримером, который собрал почти 44 тысячную аудиторию на своем твиче.



Патрик "Egption" Тардиф / фото PokerNews

Элиас "The Spartan" Теодору также тертый калач. В 2014 году канадец победил в популярном бойцовском реалити-шоу "The Ultimate Fighter", после чего получил контракт с самым престижным промоушеном смешанных боевых искусств UFC. Профессиональный рекорд "Спартанца" – 21 бой, 18 побед, из них 9 досрочных.



Элиас "The Spartan" Теодору / фото fansided.com

За успехами обоих парней на новых поприщах можно будет наблюдать на ютуб-канале Патрика Тардифа. Первую серию шоу-челленджа покажут уже на этой неделе.