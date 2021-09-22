Из покерного клуба – к детской колыбели: как новоиспеченная мама выиграла 82 тысячи долларов

Трудно в это поверить, но американка Кимберли Стоун умудрилась выиграть в покер кругленькую сумму буквально с ребенком на руках. Девочка Эмма родилась в июле, но это не остановило ее мать на пути к реализации покерных амбиций.

Кимберли Стоун в покере уже давненько, ее первый ITM в живых турнирах датирован еще июнем 2008 года. Среди десятков призовых, в послужном списке американки и серьезный выигрыш – 101 844 долларов за второе место в турнире WSOP Circuit в 2015 году.

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Недавнее материнство, казалось, заставит Кимберли покинуть любимое занятие, по крайней мере на несколько ближайших лет. Но американка не из тех женщин, которые готовы отложить реализацию мечты из-за трудностей.

Стоун приняла участие в одном из офлайн-турниров в покерном клубе Далласа, а в паузах между сессиями неслась домой, чтобы покормить малышку Эмму. Если перерывы были слишком короткими, Кимберли сцеживала молоко и складывала запасы еды для ребенка в портативный холодильник в автомобиле.



Дочь Кимберли Эмма / Twitter

Впоследствии эстафету подхватывал муж отчаянной покеристки Хейден Фортини, который активно поддерживал жену на протяжении 36 часов. За это время Кимберли 24 часа провела за покерным столом и спала всего 3 часа.

Но все это того стоило. Несмотря на бешеную усталость, Стоун заняла 5 место и выиграла 82 тысячи долларов призовых. Будет что рассказать Эмме, когда девочка подрастет.