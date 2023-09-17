Выиграл в покер виды на миллионы: история одного ранчо, которое стоит солидных денег

На северо-западе штата Вайоминг продается недвижимость, поражающая не только своей историей, но и расположением. Для тех, кто не считает денег – это приобретение всей жизни

Сегодня это самая дорогая недвижимость в штате Вайоминг, а каких-то 110 лет назад на этом месте была старая лачуга и только природа, практически целомудренная природа.

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История Grand View River так или иначе связана с покером. Неизвестно, что было бы угодьями, если бы не та странная ночь, которая стоила ранчо одному из первобытных его владельцев. С 1932 года земля принадлежала Джону Барнсу, мужчине, который любил выпить и отдаться игре в покер. Собственно, именно несовместимость этих двух страстей и стоила Барнсу его имений.



Ранчо Grand View River / Фото kingfm.com

В один из вечеров 1944 года в гости к владельцу ранчо пришел Клод Уэм, ковбой, работавший по соседству у семьи Чемберс. Мужчины посидели за рюмкой крепкого напитка и решили выяснить, кто чего стоит в покере. К утру у ранчо уже был другой владелец. Впоследствии, в 1959 году, Клод Уэм продал ранчо своим работодателям, братьям Чемберс. А в 1986 году его приобрели нынешние владельцы.



Ранчо Grand View River / Фото kingfm.com

С тех пор почти 48 гектаров территории постепенно обрастали инфраструктурой и превратились в настоящий райский уголок среди живописной природы. А это два десятка зданий, способных вместить 40 гостей и 30 работников персонала, частный участок у реки, где можно насладиться ловлей форели. Здесь есть все необходимое для конных прогулок, а для любителей зимнего отдыха – совсем рядом горнолыжные трассы долины Гранд Тетон.





Ранчо Grand View River / Фото kingfm.com

Словом, живи и наслаждайся природой и отдыхом. Цена вопроса – каких-то 58 000 000 долларов. Кто-то из покерных толстосумов, учитывая историю этого волшебного места, мог бы и соблазниться такой покупкой.