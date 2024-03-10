Украинец Ярошевский не помешал звездному испанцу "укротить тритона"

Лучший испанский покерист в истории Андиан Матеос, несмотря на многочисленные регалии, впервые в карьере триумфовал на престижной серии Triton Poker. Чемпион превратил в зрителей немало маститых соперников.

Андриан Матеос не нуждается в особом представлении, если говорим о самых успешных покерных игроках в истории турнирного покера. 4 браслета WSOP и более 40 миллионов долларов призовых за карьеру – говорят сами за себя. Теперь в коллекции Матеоса есть и титул чемпиона Triton Poker, который оценили более чем в миллионов долларов.

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В корейском Чеджу, который принимает престижную серию хайроллеров, ставки растут. Пятый турнир по Безлимитному Холдему уже обошелся каждому участнику в 30 000 долларов. В итоге толстосумы сделали 185 входов и гарантировали чемпиону 1 175 000 призовых.



Игорь Ярошевский / Фото Triton Poker

Компания, претендентов на трофей, конечно, собралась солидная. На финалку, скажем, пробились такие знаменитые игроки, как Фил Айви, Патрик Антониус, Дэвид Питерс и Адриан Матеос. К слову, бабл-боем финального стола суждено было стать украинцу Игорю Ярошевскому, который за 10-е место получил 101 000 призовых.



Патрик Антониус / Фото Triton Poker

Украинец пропустил самое интересное – бенефис Адриана Метеоса, который самостоятельно укротил нескольких маститых соперников за финальным столом. Сначала испанец отправил на трибуны Фила Айви (119 000 долларов призовых). Карманные десятки американца не устояли во флипе против A-J Матеоса. На седьмой позиции от руки Андриана пострадал и Патрик Антониус (198 000 призовых), который попал в доминацию – A-K против A-J.



Адриан Матеос / Фото Triton Poker

В конце концов, в хедз-апе испанец "снял скальп" и с Дэвида Питерса (790 000 призовых), доведя до победы двукратное преимущество по размеру стека. В решающей раздаче американец запушил J-7s и получил колл от Q-10о. Дилер с завершением турнира не стал затягивать.

Это невероятные ощущения. В прошлом году я остановился в шаге от титула в Main Event Triton Monte Carlo. Еще 6 раз я вылетал на баббле этой серии, но это часть игры. Наконец я победил, – прокомментировал свое выступление Андриан Матеос.

Благодаря своей первой победе на серии Triton, испанец сумел преодолеть отметку в 40 миллионов долларов призовых, которые выиграл за карьеру. В его активе теперь 41 003 088 долларов в целом.