Художественный, документальный и познавательный: сериалы про покер, заслуживающие внимания

Покер – особая игра, которой увлекаются миллионы людей по всему миру. Режиссёры и сценаристы неоднократно пытались отобразить тонкости игры и передать атмосферу покерных соревнований в своих фильмах.

Фильмы, где покеристы играют на большие деньги или рассказывают свою историю успеха – это всегда увлекательное зрелище. Предлагаем подборку сериалов про покер с положительными отзывами зрителей.

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"Tilt" (2005)

Этот сериал был показан в эфире телеканала ESPN. Сценаристам выступили Брайан Коппельман и Дэвид Левиен, ранее работавшие с фильмом "Шулера", который высоко оценили в покерных кругах

В сериале профессиональные игроки Эдди, Эллен и Кларк пытаются вывести на чистую воду шулера, но при этом у каждого из них свой личный мотив. Параллельно за "Матадором" охотится ещё и полицейский Ли Никель.

Герои сериала "Тильт" / Фото deseret.com

В этом сериале много диалогов про саму игру, тильт и банкролл-менеджмент. В отдельных эпизодах появляются звёздные покеристы Фил Хельмут, Эрик Сайдел, Норман Чад и другие.

"Game Theory" (2012)

Сериал "Game Theory" имеет небольшой бюджет, но отзывы зрителей о нём только положительные. После событий "Чёрной пятницы" главный герой Омар Баузи остается ни с чем.

Отец находит ему работу, но Омар отказывается работать каждый день с утра до вечера. Главный герой решается перезагрузить свою карьеру и начинает всё с нуля в офлайне.

"Inside the Mind of a Pro" (2020)

В сериале "Inside the Mind of a Pro" рассказывается об известных покеристах, анализирующих свои раздачи с разных турниров. Эта лента – это обучающий контент, который могут себе взять на вооружение все игроки.

Сначала эпизоды "Inside the Mind of a Pro" появлялись исключительно во Франции и Испании, но в феврале 2020 года сериал перевели на английский и выложили в ютуб. Эта картина – уникальный формат блогов. Главные герои сериала – профессиональные игроки, а в центре сюжета их выступление на больших покерных сериях покера таких как WSOP и PCA.