Хакеры рассказали, сколько зарабатывают покерные стримеры

Во время недавней лихорадки во Всемирной паутине пострадала и главная стримерская платформа Twitch. Пронырливые интернет-преступники воспользовались моментом и слили в сеть финансовые отчеты топовых представителей стримерского ремесла.

Много зрителей идут в Twitch, в частности, за покерной тематикой. Скажем, у одного из флагманов покерных стримов Лекса Вельдхуса там до 285 тысяч подписчиков.

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Именно голландский стример заработал больше всего, благодаря Twitch, констатируют данные, которые попали в общий доступ. Чуть больше чем за два предыдущих года стримерская платформа принесла Вельдхусу почти 300 тысяч долларов прибыли.

Что важно, в этой сумме не заложены донаты, которые также являются солидным источником доходов стримера. Речь, прежде всего, о платных подписках, которые дают их владельцам значительно большие возможности в общении со своим кумиром во время трансляций.



Стримеры-киберспортсмены / фото Twitch

Несмотря на неплохой заработок, представители покерной стримерской тусовки – настоящие нищие, если их сравнивать с лидерами этого финансового отчета. Больше всего зарабатывают киберспортсмены, которые свои игровые сессии транслируют в прямом эфире.

Скажем, "CriticalRole" – коллектив профессиональных актеров озвучки, которые также играют в Dungeons&Dragons, положили в карман почти 10 миллионов долларов за последние два года. Не бедствует и владелец второй позиции – Феликс "xQcOW" Лянжель. Канадский стример, который когда-то профессионально играл в Overwatch, заработал на Twitch 8,4 миллиона долларов.