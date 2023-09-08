Грязевые ванны Лив Бори: бывшая покеристка попала в ловушку "Горящего человека"

Одна из самых успешных покеристок в истории по традиции в этом году посетила знаменитый фестиваль "Burning Man". Но что-то пошло не так.

Обладательница почти 4 миллионов долларов призовых в живых турнирах Лив Бори, устроившись на покерной пенсии, находит все больше времени для развлечений и путешествий. В конце лета британка ожидаемо отправилась в пустыню Блэк-Рок в штате Невада, где ежегодно проходит масштабный фестиваль независимого искусства "Burning Man".

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Лив Бори на вестифале "Burning Man" / Фото Twitter Лив Бори



Событие, которое проводят в 150 километрах от цивилизации, в этом году посетили около 60 тысяч участников и это несмотря на то, что погода, мягко говоря, не порадовала. Обильные ливни за 2-3 дня превратили пустыню в огромное болото, и ценители громких вечеринок под открытым небом оказались в своеобразной природной ловушке. Автомобили не справились с трехмесячной нормой осадков.

Лив Бори на вестифале "Burning Man" / Фото Twitter Лив Бори

Лив Бори, как видим из фотографий, эти неудобства никак не расстроили. Девушка, закаленная в боях за овальными столами, восприняла выходки природы как маленькое приключение. Не отказала себе в удовольствии примерить причудливый костюм, и вместе с толпой тусовщиков наблюдала за сожжением гигантского деревянного манекена, символизирующего завершение "Burning Man".



Билл Перкинс и Лив Бори / Фото Twitter Лив Бори

Как призналась Бори на своей странице Twitter, это был один из лучших "Burning Man" в ее жизни. Еще бы, в такой компании. Известного бизнесмена Билла Перкинса, также частенько погружающегося в интеллектуальную игру, грязь также не испугала. Как стало известно из соцсетей покерных знаменитостей, из ловушки все выбрались благополучно.