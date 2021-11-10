Грандиозное появление Фила Хельмута в Главном Событии WSOP: чем удивил легендарный игрок

Фил Хельмут снова вызвал переполох своим драматическим выходом в первый день Главного События Мировой серии покера. Рекордсмен по количеству выигранных браслетов WSOP явился на турнир в костюме Гэндальфа из "Властелина Колец".

В этом году Хельмут решил стать истинным волшебником, появившись на серии в окружении 16 моделей (разумеется, по количеству собственных браслетов Мировой серии), двух эльфов и Дэна Кейтса, который был в образе Сарумана.

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Новый образ Хельмута

Толпа фанатов и представителей СМИ сразу же заполнила зал павильона в конференц-центре Рио, чтобы запечатлить эффектное появление легенды. Вскоре после своего торжественного выступления Хельмут в костюме Гэндальфа занял свое место за столом и попытался применить к оппонентам те же магические приемы, которые помогли ему выиграть Главное событие WSOP 32 года назад.

Фил закончил первый игровой день 1E со стеком чуть выше среднего. Наверное, было бы очень обидно вылететь с Главного События после такого шоу.

Сыновьям я читал "Властелина Колец" несколько раз, мы любим смотреть фильмы. Кто-то накануне попросил меня выйти в необычном образе и я спросил, как насчёт Гэндальфа?

– прокомментировал выбор персонажа Фил Хельмут.

На вопрос журналистов собирается ли Фил стать "Властелином Колец" в покере, он без лишней скромности ответил, что всегда считал себя таковым.

Сохранение традиций

Фил Хельмут имеет долгую и уникальную историю появлений в Главных Событиях Мировой серии покера за все время. Каждый год он выбирает новый образ, но одна часть его распорядка остается неизменной – опоздание.

Фил Хельмут в образе генерала американской армии / Фото freestylepoker.com

"Белый маг" всегда любил удивить покерное комьюнити перед началом Главного События WSOP. Так, например, в 2008 году Хельмут сидел за столами в образе генерала американской армии, а в 2010 году играл в костюме Цезаря.

Фил Хельмут прихел покорять WSOP в костюме Цезаря / Фото freestylepoker.com

На WSOP 2018 легендарный игрок явился в костюме персонажа из вселенной "Marvel", когда Фил предстал перед тысячами игроков в образе Тора. Также в разное время Хельмут примерял на себя роль гонщика NASCAR и бойца MMA.

Фил Хельмут на WSOP MainEvent / Фото freestylepoker.com