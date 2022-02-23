Голливудский сценарий: латвиец феерично выиграл в покер 457 тысяч долларов

Алексей Поняков является регулярным участником статусного онлайн-турнира Super Millions за 10 300 долларов. В конце ноября 2020 года латвиец остановился в шаге от престижного трофея, но, в конце концов, закрыл этот покерный гештальт.

За финальным столом, где борьбу начал с пятым стеком, Поняков демонстрировал чудеса выносливости и незаурядные волевые качества. Начиная с 4-max Алексею пришлось играть без тайм-банка.

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Но неприятностей латвийскому регуляру хватало и на более ранней стадии финального стола. Поняков растерял львиную долю стека и замыкал чип-каунт с 7 большими блайндами, когда в игре оставалось 6 покеристов. Алексей сумел снова раскрутиться, выиграв монетку и еще один важный банк, но латвийца в который раз ждала неудача.

Проиграв раздачу со стритом против фулл-хауса Криса Клодницки, Поняков вернулся к статусу аутсайдера. Однако, отсутствие тайм-банка, как признался потом латвиец, сыграло для него добрую службу. Оказавшись в экстремальных условиях, где нужно принимать молниеносные решения, Поняков нажимал нужные кнопки и добрался до хедз-апа, где его ждал грозный Андраш Немет.



Андраш Немет / фото Трибуна

В ключевой раздаче венгр отважился на отчаянный блеф из 9-хай, латвиец с радостью отбил ол-ин по риверу с готовым флешем. А уже через несколько мгновений Алексей Поняков праздновал свою первую победу в Super Millions, которая принесла ему чуть более 457 тысяч долларов призовых. Андраш Немет получил 366,3 тысячи долларов.