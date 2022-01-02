Футбольная звезда Неймар оформил покерный бест кэш

Атакующий полузащитник ПСЖ Неймар продолжает готовить себе плацдарм для новой профессии и затыкать рот своим критикам. Бразилец пополнил банкролл на 5-значную сумму, которая теперь является его новым персональным рекордом.

Встретить Неймара за виртуальными столами теперь можно все чаще. Раз в несколько дней футболист запускает сессию турниров с ABI около 1 000.

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В одном из ивентов зимней серии за 1 050 баксов Неймар отметился дип-раном, замкнув виртуальный подиум. Бразилец преодолел поле с почти 200 входами и не сумел справиться только с австрийцем Ником Едличкой и хорватом Иваном Зуфичем.



Жерар Пике и Неймар за покерным столом / Фото playmaker24

Призовые за третье место составляли 23 884 доллара, что является новым рекордом Неймара в покерной карьере в целом. Предыдущее лучшее достижение звездного футболиста в онлайне – 9 056 долларов. А вот вживую Неймар больше всего заносил в июле 2018 года, когда выиграл 21 072 доллара на домашнем турнире в Сан-Паулу.