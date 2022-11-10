Футболист немецкого Вольфсбурга Макс Крузе выиграл браслет WSOP Europe

Известный нападающий Макс Крузе осуществил мечту каждого покериста. Экс-игрок сборной Германии выиграл золотой браслет Мировой серии покера в чешском городе Розвадов.

В настоящее время 34-летний форвард травмирован, поэтому в заявку Вольфсбурга на матчи Бундеслиги не попадает с октября. Также Макс Крузе остался вне заявки сборной Германии на предстоящий чемпионат мира в Катаре. Но футболист нашел способ устроить для себя другой чемпионат – по покеру.

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Участник Лиги чемпионов отправился в Розвадов, где сейчас проходит европейский этап Мировой серии покера. Макс Крузе популярен не только в футболе. За покерными столами он неоднократно сражался тоже. Его предыдущий лучший результат на WSOP случился в 2014 году, когда футболисту удалось занять 3 место в событии No-Limit 2-7 Draw Lowball.

Также в активе Макса Крузе есть 5 место в турнире WSOP Online в 2021 году. В Розвадове событие №7 по Безлимитному Холдему с бай-ином 1 650 евро получило 413 регистраций, что составило призовой фонд в размере 588 525 евро. Макс Крузе пробился за финальный стол, где пришлось сражаться с такими профессионалами, как чемпионы WSOP Дориан Мельчерс и Хосе Барберо.

За финалкой Крузе переиграл всех соперников, заработав рекордные в своей покерной карьере 134 152 евро и дебютный браслет WSOP Europe.

Я потрясен. Это великое чувство – наконец-то выиграть браслет WSOP. Я шёл к этому 10 лет, теперь я горжусь своим достижением, – признался футболист.

Когда его спросили, как он собирается отпраздновать победу, Макс Крузе ответил, что сядет играть следующий турнир. Также он получил билет на Главное событие WSOP Europe с бай-ином 10 350 евро, которое стартует в Розвадове уже через несколько дней.