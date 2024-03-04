Мощное возвращение звезды на вершину: "ElkY" прервал годичное трофейное молчание

Бертран Гроспелье, который является одним из самых успешных европейских покеристов в истории, покоряет Азию. Француз выиграл титул в пока самом дорогом турнире серии Asian Poker Tour.

Серия Азиатского покерного тура, которую в эти дни принимает Тайбэй, переписала свою историю. Здесь прошел самый дорогой турнир в истории АТР – каждый из 49 участников оплатил бай-ин эквивалентом в 25 000 американских долларов.

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Такой ивент, очевидно, по карману и второму самому успешному турнирному игроку Франции Бертрану Гроспелье (15.4 млн долларов призовых за карьеру). Более того, именно "ElkY" затянул главный приз в турнире Superstar Challenge. Не обошлось и без благосклонности фортуны.

В хедз-ап против Лестера Эдока Гроспелье вышел со стеком, втрое меньшим, чем у соперника. Но французу хватило двух подряд раздач, чтобы завершить эту битву в свою пользу. Сначала в глубине 23 ВВ "ElkY" удвоился с QQ против 77. А в следующей раздаче жестоко переехал A-K Эдока с A-J.

Бертран Гроспелье выиграл свой первый титул после почти годовой безтрофейной полосы. Организаторы оценили успех француза в 367 793 долларов США.