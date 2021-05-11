Сучасний комплекс намагається відповідати актуальним фінансовим трендам. Власники "Resorts World Las Vegas" співпрацюють із компанією Gemini – одним із лідерів на ринку криптовалют. Тож, своїм клієнтам новий заклад першим із місцевих казино пропонує опцію розрахунку за послуги за допомогою крипто-гаманця. Gemini гарантує гостям "Resorts World Las Vegas" абсолютну безпеку і зручність транзакцій.
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Послуга, щоправда, наразі не розповсюджується на ігрові дисципліни – потрібна згода від місцевої влади. Утім, творці ноу-хау обіцяють закрити і цю прогалину. Ще б пак, у новенькому казино закладу чекають чималого напливу клієнтів. Під гральну зону тут виділили майже 11 тисяч квадратних метрів, а для покеристів – три десятка столів.