Фильм "Казино Рояль": гурманы покера заметили киноляп

Фильм "Казино Рояль" по праву считается одним из лучших из всей "Бондианы". Дополнительное напряжение сюжет получил благодаря покерным сценам, где Джеймс Бонд распоряжается десятками миллионов долларов.

Возможно, картина "Казино Рояль" не имеет того карточного реализма, который присущ "Шулерам", но именно благодаря ему многие поклонники "Бондианы" впервые познакомились с покером. Завораживающие раздачи из этого фильма сделали покер еще привлекательнее для широкой аудитории.

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На этот раз персонаж Дэниеля Крейга противостоял злодею Ле Шиффру, воплощенному актером Мадсом Микельсеном. Помимо экшн-сцен, ключевая роль в фильме отведена покеру. Основной задачей агента 007 в этом фильме было не дать главному злодею выиграть в покерном турнире.

Как оказалось, у главного антагониста были недочёты в математических расчётах. Самые внимательные покеристы это заметили. Во время игры на яхте Ле Шиффр сказал оппоненту, что него 2 пары, а у противника 17,4% шансов собрать стрит.

Эпизод из фильма "Казино Рояль": смотрите видео

В итоге оппонент сдался, но формула аутов была просчитана неверно. Если бы он не раскрыл свою комбинацию, формула рассчитывалась бы так: 8 аутов / 46 нераскрытых карт. Но из-за своей подсказки он убрал из формулы 2 неизвестные карты. По итогу получается, что у оппонента было 8 аутов и 18.18% на стрит. То есть шансов у соперника было побольше.