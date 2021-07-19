Филатов и Мартиросян снова штурмуют финалку Super MILLIONS

Известные покерные хайроллеры неутомимо ищут счастья в одном из самых дорогих регулярных турниров в онлайне. Очередной Super MILLIONS с бай-ином 10 300 долларов вышел на финишную прямую, а за финальным столом нашлось место нескольким известным игрокам из постсоветского пространства.

Россияне Анатолий Филатов и Артур Мартиросян уже имеют титулы, добытые в престижном онлайн-турнире, где победитель получает не менее четверти миллиона долларов. Повторить успех в этот раз будет непросто каждому из них.

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У Артура Мартиросяна – шестой стек (43.7 ВВ), еще хуже дела у Анатолия Филатова – восьмой стек (13.8 ВВ). Последний, к слову, играет не только за собственный престиж. Филатов продал 1,8% долей с коэффициентом 1,04. следовательно, в случае его победы, бэкеры получат почти 5000 долларов, инвестировав менее 200 баксов.

Артур Мартиросян / PokerNews

А вот самые высокие шансы на победу у Сергея Денисова. Россиянин возглавляет чип-каунт финалки, имея за спиной 86 больших блайндов. Чемпион Super MILLIONS определится во вторник вечером. Каждый из участников топ-9 уже гарантировал себе выплату почти в 38 тысяч долларов, а лучший игрок заработает 258 592 бакса.