Фил Хельмут попытается раздеть еще одного миллионера

Фил Хельмут, который пока остается непобедимым в рамках шоу High Stakes Duel, получил очередного соперника. Им стал другой звездный покерист Том Дван.

В этом шоу Хельмут уже успел разгромить на сотни тысяч долларов двух профи Антонио Эсфандиари и Даниэля Негреану и легко одолел любителя Ника Райта, который отказался продолжать борьбу, проиграв 50 тысяч баксов.

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После последней дуэли зрители шоу активно требовали для Хельмута более серьезного соперника, чем Райт, и организаторы прислушались. Вероятно, Дван станет вообще самым сильным оппонентом Фила на High Stakes Duel, так как, в отличие от Эсфандиари и Негреану, специализируется именно на хедз-ап матчах. Кроме того, у Хельмута и Двана есть давняя история противостояний. Чего стоит только вот эта реакция Фила, когда Том с 10-10 переехал его тузы:

Чего-то подобного, наверное, стоит ждать и в этот раз, так что матч будет горячим. Поединок запланирован на 25 августа.