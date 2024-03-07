МТТ-машина: Федор Хольц выиграл битву хайроллеров и шестизначные призовые

Флагман немецкого покера получил первый титул в 2024 году, а в целом уже четвертый трофей престижной серии Triton. Хольц уверенно приближается к гроссмейстерской отметке в 45 миллионов долларов призовых за карьеру.

В Корейском Чеджу разыграли первые титул серии Triton, которая собирает покеристов с тугими кошельками. Стартовый турнир обошелся каждому из 269 участников в 15 000 долларов.

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Федор Хольц, который является самым успешным немецким турнирным игроком в истории (более 40 миллионов долларов призовых за карьеру), ровно прошел всю турнирную дистанцию, а на финишной прямой уверенно разобрался с остатками оппозиции.



Сет Готлиб / Фото Triton Poker

Хедз-ап против Сета Готлиба немец начал с существенным отставанием по размеру стека – 36 ВВ против 55 ВВ. Перехватить инициативу Хольцу помогли 8-5о. Американец залимпил тузов, а коварный ривер переехал самую сильную стартовую руку в покере – Федор собрал трипс пятерок.



Федор Хольц и его девушка Аннелина / Фото Triton Poker

В решающей раздаче J-J Хольца устояли в выставлении против Q-10 Готлиба и чемпион отправился принимать поздравления от своей девушки Аннелины. Стоимость трофея составила 786 000 долларов. Немецкий покерист, преодолел отметку в 41 миллион долларов призовых за карьеру.