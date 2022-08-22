Раскрутился с 1 фишки и выиграл 1 500 000 евро: невероятный камбэк чемпиона EPT Main Event

Победителем Главного события EPT Main Event в Барселоне стал 31-летний итальянец Джулиано Бендинелли. В начале финального стола он проиграл большую раздачу АQ в AK и остался со стеком 1 ББ.

Финальный стол рекордного EPT Main Event в Барселоне превзошел все ожидания. Почти 12 часов упорной борьбы подарили множество интересных раздач, заочное соревнование групп поддержки и невероятный камбэк победителя, который навсегда останется в истории покера.

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Итальянец Джулиано Бендинелли выделялся за финальным столом для зрителей прямой трансляции. Он был самым разговорчивым и добрым персонажем за столом, у которого была сумасшедшая группа поддержки. Так получилось, что именно Бендинелли оказался первым кандидатом на вылет. Он проиграл руку АQ в AK, оставшись со стеком чуть больше 1 ББ.

Далее случилось то, за что фанаты покера так любят эту игру. Итальянец раз за разом выигрывал олл-ины, возвращая себе стек. На 6 месте вылетел норвежский игрок Кайхан Мокри, пятым – чип-лидер начальной стадии финального стола Патрик Ярош из Чехии. Джулиано Бендинелли тем временем только наращивал свой стек.

Не могу поверить в то, что это случилось сегодня, в самый важный день моей жизни. Не припомню, чтобы мне удавалось когда-либо раньше раскручиваться с 1 ББ, – признался итальянский покерист.

В 3-макс игроки начали обсуждать дележку, что привело к спору. Бендинелли предлагал выгодный вариант для всех, но француз Джимми Герреро посчитал, что его пытаются обмануть. Игра продолжилась.

Только когда на 3 месте вылетел бразилец Невилл Коста, участники хедз-апа договорились о сделке. Бендинелли гарантировано получал 1 422 480 евро, Герреро – 1 250 000. На доигровку оставили 68 000 евро. Трёхчасовой хедз-ап закончился сумасшедшей раздачей каре в фулл-хаус в пользу Джулиано Бендинелли, который стал чемпионом Главного события EPT в Барселоне.

Джулиано Бендинелли с кубком чемпиона EPT / Фото PokerNews

Итальянец заработал в турнире почти полтора миллиона евро. Занимательно, что призовые 31-летнего Бендинелли за всю его карьеру до этой победы составляли лишь 900 000 долларов. Напомним, что 48 место в Главном событии EPT в Барселоне занял украинский игрок Игорь Ярошевский.