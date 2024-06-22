Битва титанов: звездный поляк проиграл в финале турнира, где Айви выбил Негреану

Пока едва ли не самым звездным турниром WSOP-2024 стали соревнования в не слишком популярной среди любителей дисциплине Разз. В битве за браслет сошлись почти исключительно топовые профессионалы.

Турнир с бай-ином 10 тысяч долларов собрал скромные по меркам WSOP 118 входов, однако, уровень звездности просто зашкаливал.

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12 игроков, пробившихся в решающий третий день соревнований имели в сумме невероятные 30(!) браслетов WSOP. Даже в такой компании выделились Фил Айви (11 браслетов) и Даниэль Негреану (6). По иронии судьбы канадец вылетел из соревнований именно от руки своего давнего соперника и друга. 11 место и 21 тысяча долларов для Негреану. Айви, правда, после этого тоже задержался за столом не надолго – 9 место и 23 тысяч.

Айви выбил из турнира Негреану: смотрите видео

Интересно, что при всей звездности, в хедз-апе сошлись двое игроков, которые до сих пор не побеждали на WSOP – поляк Дмитрий Урбанович и американец Джордж Александер. И если первый все же может похвастаться серьезными успехами (более 6 миллионов долларов карьерных призовых), то о Джордже раньше слышали только совсем хардкорные фанаты покера.

Так или иначе, именно американцу суждено было выйти победителем из этой зарубы против лучших из лучших. Наградой для Александера, кроме браслета, стали 282 тысячи долларов – крупнейшие призовые в карьере.

Успех украинской красавицы

Известная украинская покеристка Ольга Ермольчева добилась успеха на одном из сайд-ивентов WSOP-2024 с бай-ином 400 долларов. Первая строчка принесла Ольге 17 тысяч долларов призовых.