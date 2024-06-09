Ценная игрушка для детей и сумасшедший триумф медбрата – новые чемпионы WSOP-2024

В Лас-Вегасе разыграли уже более 20 чемпионских браслетов Мировой серии покера (WSOP-2024). Украинцы пока остаются без финальных столов, однако, у наших земляков еще достаточно времени показать себя.

Пока же хозяева соревнований мало кому оставляют шансы на успех – у американцев уже 17 побед на нынешней Мировой серии. Вот и в турнире по Лимитному Холдему с бай-ином 10 тысяч долларов равных не имел именно представитель США.

К теме Украинцы "оккупировали" финальный стол престижного турнира и неплохо заработали

Джон Рейснер известен прежде всего своим участием в хедз-апе Main Event WSOP-2010. Тогда он проиграл финальную битву Джонатану Дюхамелю, но все равно заработал впечатляющие 5,5 миллионов долларов. В этот раз Джон получил куда более скромные 308 тысяч баксов, но, как выяснилось, далеко не деньги были главной мотивацией для Рейснера.

Этим летом я хочу выиграть каждому из сыновей по браслету, чтобы они принесли их в школу и показали всем друзьям и учителям. Один трофей уже есть, теперь планирую выиграть еще один для другого парня,

– заявил Джон после победы.

Сенсационного победителя получил турнир хайроллеров по Безлимитному Холдему с входным билетом стоимостью 25 тысяч долларов. Обычно в подобных соревнованиях побеждают только топовые профессионалы. Не было недостатка в звездах и на этот раз: Джастин Салиба (12 место, 79 084 долларов призовых), Сантош Суварна (13 место, 79 084), Алекс Фоксен (18 место, 64 249), Эрик Сайдел (23 место, 64 249) и другие.

Впрочем, подняться на самую верхушку удалось Бреку Шуттену, который работает медбратом в отделении интенсивной терапии, а покер играет только в свободное время. Брек выиграл свой первый браслет WSOP и самые большие призовые в карьере – 1,4 миллиона долларов.



Брек Шуттен с женой / Pokernews

Выбирают новую легенду

На WSOP-2024 стартовало голосование за нового члена Зала славы покера. В этом году на почетное место претендуют Джош Арье, Джереми Осмус, Тед Форрест, Кэти Либерт, Майк Матусов, Антонио Эсфандиари, Бертран Гроспелье и другие звездные покеристы.