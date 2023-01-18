Два миллиона на двоих: украинские покеристы "разнесли" популярный хайроллерский турнир

Флагманский турнир с бай-ином 10 300 долларов, проходивший в рамках серии Super Millions Week, навсегда войдет в историю украинского покера. Владимир Паламарь и "Kostya Jock" были в шаге, чтобы устроить украинский хедз-ап.

Благодаря мультифлайтовому формату Super Millions турнир собрал 1 156 входов. Гарантию удалось перебить с лихвой – окончательная сумма призового фонда достигла фантастических 11 560 000 долларов.

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Среди 839 игроков, отчаянно боровшихся за победу, во второй день турнира пробились 144 участника. Все они обеспечили себе минимальную выплату. Украинские любители покера продолжали следить за одним из крупнейших онлайн-турниров в истории покера из-за участия молодого хайроллера Кости "Kostya Jock" и уже известного Владимира Паламаря.

В компании самых сильных покеристов мира представители Украины показали блестящую игру. Выход на финальный стол 21-летнего стримера Кости "Kostya Jock" стал сенсацией, однако своей игрой молодой украинский хайроллер доказал, что это была не случайность.

Владимир Паламарь не впервые играл за финалкой Super Millions. Опыт помог ему вместе с "Kostya Jock" дойти до 3-макс. Украинские игроки обошли таких звёздных хайроллеров как Никита Бодяковский, Юрий Дзивилевский и Педро Гараньяни.

Был момент, когда соперник украинцев игрок с ником "Hawwww" остался со стеком менее 5 ББ. К сожалению, ни "Kostya Jock", ни Владимир Паламарь не сумели выбить мексиканца, который оформил невероятный камбек и забрал главный приз – 1 584 600 долларов.

Украинцы также оформили бест-кэш: "Kostya Jock", продавший 90% долей, за 3 место получил 942 500 долларов, раннер-ап Владимир Паламарь заработал 1 222 007 долларов.