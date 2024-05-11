Миллион долларов за "головы" мошенников: известный хайроллер ищет людей, накачавших его наркотиками

Известный спортивный агент и картежник Дуайт Мэнли, вероятно, стал жертвой масштабного мошенничества. Теперь он любой ценой пытается добиться справедливости.

Само событие случилось еще в 2021 году. Мэнли заявляет, что он играл в карты в частной комнате для хайроллеров легендарного казино MGM Grand.

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Дуайт заказал напиток, но тот оказался странно горьковатым, а уже через несколько минут он почувствовал себя сильно дезориентированным. Несмотря на это, Мэнли продолжил игру за столом. Через некоторое время американец уже не мог даже стоять без чужой помощи, поэтому друзья таки отвезли его в гостиничный номер, где он проспал более 12 часов. Впоследствии выяснилось, что хайроллер проиграл за тот вечер около 3,5 миллионов долларов.

По возвращении домой Дуайт решил сдать соответствующие анализы, что обнаружили в его крови кетамин – анестетик, вызывающий галлюциногенные эффекты. Поэтому, игрок убежден, что его накачали наркотиками, чтобы обокрасть.

Правоохранителям пока не удалось найти виновных, поэтому Мэнли открыл специальный сайт 1MillionReward.com, где он предлагает миллион долларов вознаграждения за информацию о человеке или группе людей, которые были причастны к его вероятному отравлению.

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